التطبيق خلال أيام.. ما موقف المحال التجارية من زيادة الإيجار القديم؟

أيام قليلة تفصل ملاك الإيجار القديم على الزيادة الجديدة التي أقرها القانون بنسبة 15% من القيمة الإيجارية على الأشخاص الاعتبارية، لتكون الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، على أن تكون زيادة بنسبة وليست قيمة مقطوعة.

وطبقت أول زيادة في مارس 2022، بعد إصدار مجلس النواب قرار تطبيق الزيادة على وحدات الأشخاص الاعتبارية، تستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، على أن يتم تطبق زيادة الإيجار القديم 2024 في مارس المقبل، أي بعد نحو 20 يوما إلا أن البعض قد لا يعلم موقف المحال التجارية من الزيادة.

زيادة الإيجار القديم

المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح في حديثه مع «الوطن» موقف المحال التجارية من زيادة الإيجار القديم 2024، قائلا إن الحالات المعنية بتطبيق الزيادة عليها هى الأشخاص الاعتبارية، والتي حددها القانون في 6 فئات.

وأضاف «عبدالمقصود»، أن قرار زيادة الإيجار القديم لا تشمل المحال التجارية أو الوحدات السكنية، بينما تشمل الأشخاص الاعتبارية، التي يمنحها لـ«الهيئات والمنشآت العامة والخاصة - الأوقاف - الوزارات - الهيئات الحكومية - المؤسسات - الأحزاب».

وأشار إلى أنه يحق للمالك بعد آخر زيادة للإيجار القديم في مارس 2027، أن يسترد الوحدة من المستأجر.