ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش سيرة بنات النبي السبت المقبل

تعقد ندوة جديدة من برامج الجامع الأزهر الشريف الموجهة للمرأة تحت عنوان «قدوات نسائية» السبت المقبل برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي ثالث ندوات الموسم الحادي عشر بعنوان «بنات النبي ﷺ»، ويحاضر فيها كل من: هبة عوف عبدالرحمن، أستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، منال السيد مصباح، أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ويدير الحوار حياة العيسوي الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضح عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري أنَّ هذا الموسم هو استكمال للمواسم العشرة الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية.

وأشار إلى أنَّ قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، إذ دشن الأزهر خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

شروط المشاركة:

التسجيل المسبق قبل موعد أول محاضرة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

الالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج.

يقتصر التسجيل على النساء فقط.

في نهاية البرنامج، سوف تمنح الحاضرات شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.