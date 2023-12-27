الجامع الأزهر يدشن موسما جديدا من برامج «الأمن اللغوي»

يطلق الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، أولى حلقات موسمه العاشر من برامجه الموجهة للمرأة بعنوان «الأمن اللُّغوي»، تزامنا مع احتفاء الأزهر الشريف باليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن الكريم، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنّ البرامج الموجهة للمرأة والأسرة في الجامع الأزهر، تناقش القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع وفي مقدمتها المرأة بوجه عام، والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أنّ ندوة السبت المقبل هي أولى ندوات الموسم العاشر ضمن البرامج الموجهة للمراة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أنّ الموسم العاشر يأتي استكمالا للمواسم التسعة الماضية، ويُحاضر بها نخبة مميزة من المتخصصين في العلوم الشرعية والخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أنّ المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي 4 محاضرات.

الرواق الأزهري

ولفت إلى أنّ الرواق الأزهري يقف على القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات الإمام الأكبر، وهناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة.

وأوضح أنّ التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنّه ستمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أنّ قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنّه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.