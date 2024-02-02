خطيب الجامع الأزهر: لا يوجد شهر معين للتقرب إلى الله.. والطاعات مقبولة في كل وقت

ألقى الدكتور حسن الصغير، الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، والتي دار موضوعها حول «دروس من نفحات شهر رجب».

قال الدكتور حسن الصغير، إن من حكمة الله ورحمته أن جعل رجبا شهرًا حراما تُتجنب فيه الذنوب؛ ليكون هو وشعبان كالتمهيد والمقدمة لشهر رمضان، «رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد»، فحريّ بمن في رجب أن يحسن في شعبان، وجدير بمن اغتنمهما أن يكون من الموفقين المعتقين في رمضان.

رجب شهر الغرس وشعبان شهر السقي

وأوضح، أنه يجب على كل مسلم ألا يتجاوز حدود الشرع وألا يخالفه، بل يتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات من صلاة وصيام وزكاة وصدقات وليصنع ما كان يصنعه رسول الله، وليكثر من ذكر الله تعالى، فكلها أعمال خير لها ثواب كبير وفضل عظيم عند الله، لافتا إلى أن الطاعات والتقرب إلى الله لا يرتبط بوقت معين أو شهر معي، بل يتوجب على المسلم أن يتقرب إلى خالقه بالطاعات والعبادات في جميع الأوقات والأحوال.

ونوه بأن المبادرة بالأعمال الصالحة فهي مقبولة عند الله عزّ وجلَّ في كل وقت وحين، فالروح تتعطش إلى العبادات والطاعة، والتعاون على البر والتقوى قال «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، ويجب التنبيه على أن يشعر المسلم بمن حوله من الفقراء والمساكين الذين يعانون من الجوع والعطش، بالدفع، والتصدق، والإطعام، وأن كل ذلك من الحلال الطيب لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلاّ طيباً.

ووجّه رسائل إلى الزارع والصانع والتاجر وغيرهم أن يتقوا الله، وأن يحسنوا أعمالهم كل في مجاله، وألا يكنزون أو يحتكرون السلع، وأن يظهروا توادهم ورأفتهم بالفقراء والمحتاجين، بأن يعطفوا عليهم وأن يحسنوا إليهم، فيكونوا متسامحين وكرماء معهم؛ لأن فى ذلك الخير كله والربح عند الله عزّ وجلَّ.

معجزة الإسراء والمعراج

ولفت إلى أن شهر رجب هو شهر معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة التي وقعت بالجسد والروح، وذكرت في كتاب الله وسنة نبيه؛ فلنتذكر العبرة والدروس التي من أجلها أسري بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العُلا، فمهما اشتد البلاء، ومهما بلغ الضيق مداه، سيأتي بعده اليسر.