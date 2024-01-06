الجامع الأزهر يعلن وظائف جديدة.. الشروط وطريقة التقديم 

أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التقديم لـ50 وظيفة محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد، في إطار سبل الاستفادة من الرواق الأزهري واستهداف زيادة أعداد الدارسين، وفقا لبروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ومحافظة الوادي الجديد.

وظائف جديدة بالجامع الأزهر

وتستعرض «الوطن» شروط التقديم لوظائف محفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الوادي الجديد، من واقع بطاقة الرقم القومي.

أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

3- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية، وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة وذلك وفق ساعات العمل من هنا.

وكان الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، التقى في وقت سابق، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سلمان الزمَلوط، وبحثا خلال اللقاء سبل التوسع في مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم بمدن ومراكز المحافظة.