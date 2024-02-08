الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية المتكررة غير مسؤولة وتنتهك سيادة البلاد

أعلنت الحكومة العراقية، أنّ الضربات الأمريكية المتكررة غير مسؤولة وتهدد السلام وتنتهك سيادة العراق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكّدت الحكومة العراقية أنّ التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا.

وذكرت الحكومة العراقية أنَّ القوات المسلحة العراقية ستضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية لحفظ أمن العراقيين من كل التهديدات.