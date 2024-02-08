رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية المتكررة غير مسؤولة وتنتهك سيادة البلاد

كتب:

شريف سليمان
10:02 ص | الخميس 08 فبراير 2024
إحدى الضربات الأمريكية

إحدى الضربات الأمريكية

أعلنت الحكومة العراقية، أنّ الضربات الأمريكية المتكررة غير مسؤولة وتهدد السلام وتنتهك سيادة العراق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكّدت الحكومة العراقية أنّ التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا.

وذكرت الحكومة العراقية أنَّ القوات المسلحة العراقية ستضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية لحفظ أمن العراقيين من كل التهديدات.

اقرأ المزيد:

الحكومة العراقية: سنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إيران بعد قصف أربيل

الحكومة العراقية تدين الضربات الأمريكية على جرف الصخر جنوب بغداد

الحكومة العراقية تخصص 3 مليارات دينار لدعم قطاع غزة بالأدوية والأغذية

رئيس الحكومة العراقية يوجه وزراءه بتقديم موقف شهري بإجراءاتهم في مكافحة الفساد

رئيس الحكومة العراقية المكلف يعرض أسماء الوزراء المرشحين على البرلمان غدا

رئيس تحالف الفتح يعلن انسحابه من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة
بقلم شريف سليمان