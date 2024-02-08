حزب مصر أكتوبر عن قرارات الرئيس السيسي: تعكس حرصه على تخفيف أعباء المواطن

ثمن المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية المعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف «الباز» في بيان له أنَّ الدولة المصرية تحرص كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح والتنمية لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين سبل معيشتهم، موضحا أن قرارات الأمس تسعى للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أنَّ الدولة تعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي جاءت كنتيجة لتوابع وآثار الأزمات العالمية، مشددا على أنَّ الدفع بقرارات الحماية الاجتماعية يحقق أهداف الدستور المصري في حق المواطن في توفير حياة كريمة وأفضل ظروف معيشية تليق بإنسانيته، وبما يتناسب مع أهداف وجهود السعي نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تطمح إليها مصر والمصريين.