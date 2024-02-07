خالد أبوبكر عن قرارات الحماية الاجتماعية: «اللي حصل النهارده تاريخي»

علق الإعلامي خالد أبوبكر على القرارات التي وجه به الرئيس السيسي، اليوم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، قائلًا: «اللي حصل النهارده تاريخي».

إجراءات تاريخية وانطلاقًا من واجب الدولة

أوضح «أبوبكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، المُذاع عبر قناة «أون»، أن المواطن الذي كان دخله 3 آلاف جنيه أصبح 6 آلاف جنيه، متابعًا: «مش ببالغ لو قلت إن ناس كتير في الدولة فوجئت بهذه القرارات»، مشددًا على أن هذه الإجراءات تاريخية وانطلاقًا من واجب الدولة.

وأصدر الرئيس السيسي أكبر حزمة حماية اجتماعية لرفع العبء عن المواطنين، ومنها:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- %15 زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- %15 زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.