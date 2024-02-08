رئيس «مشروعات النواب»: نستهدف توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة

تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم والتي امتدت على مدار الأسبوع لمناقشة التعديلات الجديدة على إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.

مراجعة الأثر التشريعي

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد الحالي على مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستطرد النائب محمد كمال مرعي قائلًا: «نستهدف خلال عام 2024 رفع شعار صنع في مصر من خلال توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة بهدف زيادة الإنتاج والتصدير»، مبينًا أنَّ كثير من الشباب المصري متحمس ولديه أفكار لخدمة الصناعة الوطنية.

زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة

وأوضح «مرعي» أنَّ الحكومة استشعرت أهمية الاهتمام بقطاع المشروعات في مصر، لافتًا إلى أنَّ مجلس الوزراء كان وافق على زيادة الحد الأقصى لـ مشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيه، ضوء التوصية المقدمة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.