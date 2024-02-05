أستاذ الاقتصاد: الدولة تتجه لتعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا حول مقترحات بإنشاء 11 منطقة حرة في المدن الجديدة، موضحا أن الحكومة تدرس خريطة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والتي حددت مميزات الأماكن المستهدفة لإنشاء مناطق حرة وعامة تبلغ نحو 150 فدانا لكل منطقة.

المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة

وتابع أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج هذا الصباح، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة تتضمن شرق مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة المطورين في مدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة تتضمن جزء من المنطقة الصناعية، غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فدانا بمدينة العبور الجديدة، كما شملت التوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، والحي الصناعي ببني سويف الجديدة، والمنطقة الصناعية بامتداد أسوان الجديدة وصولا لمدينة طيبة الجديدة وحدائق العاصمة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن مصر تتجه وفقا توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصدير والتصنيع المخصص للإنتاج المحلي وتوجيهه للأسواق العالمية موضحا أن الاشتراطات دائما محفزة للمستثمرين المحليين، والتأكيد على الإجراءات يعزز من تكامل الاستثمارين المحلي والدولي.

أهمية التوزيع الجغرافي

وأكد أهمية التوزيع الجغرافي المنتشر في مناطق مختلفة بمصر للاستفادة من الصناعات المميزة في كل منطقة، وهذا نوع من التوسع الأفقي في معدلات التنمية، مشيرا إلى أن تم اختيار الـ11 موقعا بناء عن التوزيع الديموغرافي المستهدف خلال الفترة القادمة، وارتباط هذه المواقع بشبكة الطرق وشبكة المواني الجافة والبحرية الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يحقق هدف تمتع تلك المناطق بالاستدامة.