روشتة الوقاية من متحورات كورونا.. احذر تناول الأدوية دون استشارة الطبيب

أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ فيروس كورونا «كوفيد 19» ما زال موجودًا لكن ليس بنفس الشراسة التي كان عليها من قبل، لافتًا إلى أنّ الفيروس تحور عدة مرات، لكن المرات الأخيرة التي وصلت بنا إلى متحور أوميكرون، كانت بسيطة وخطورتها أقبل بنسبة كبيرة جدًا عما كان عليه الفيروس الأصلي.

متحورات فيروس كورونا

و أضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة المصرية، لم تُكشف أي متحورات جديدة لفيروس كورونا، والموجودة حاليًا هي سلالة أوميكرون بمتحوراتها.

الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات الصحية

ولفت إلى أنّه يجب على المواطنين بمختلف الفئات، ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات الصحية المحفزة لمناعة الجسم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستشارة الطبيب المختص حال الإصابة بأي أعراض للإنفلونزا، وضرورة تجنب الحصول على أدوية أو عقاقير دون الرجوع للطبيب، منعًا لحدوث أي أعراض جانبية تهدد حياة الشخص وتؤدي لمضاعفات غير مرغوبة.