مباحثات لتعزيز حركة السياحة البينية بين مصر والمغرب

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، بحضور السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

تعزيز التكامل العربي

أضافت الوزارة في بيان، أن «عيسى» رحب بالسفير في مستهل اللقاء، كما ثمن العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة المغربية، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.

أشار البيان إلى أن اللقاء شهد تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض وزير السياحة والآثار ، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب في الاستثمار في مصر وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.

التأشيرة السياحية للسائحين المغاربة

وتطرق اللقاء، إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين المغاربة، وإمكانية إعداد برتوكول تعاون في مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة المغربية لدى القاهرة على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدًا أن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة سوف يسهم في تشجيع حركة السياحة البينية بين البلدين وخلق منتج سياحي متكامل بينهما.