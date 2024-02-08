طرد حارق المصحف الشريف في السويد بقرار من المحكمة

قضت محكمة الهجرة السويدية بترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا والذي أساء للمصحف الشريف أكثر من مرة وتسبب في موجات غضب عارمة في العالم الإسلامي.

المحكمة رفضت استئناف حكم ترحيل موميكا

وبحسب الإذاعة السويدية فإن المحكمة رفضت استئناف حكم ترحيل موميكا والذي ارتكب جرائم حرق المصحف الشريف خلال الصيف الماضي، الذي كان وراء حوادث عدة للإساءة إلى المصحف الشريف في ستوكهولم خلال الصيف الماضي، وذلك بعد رفضها استئناف ترحيله، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة، بترحيله من البلاد.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ موميكا، قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.

وكانت وكالة الهجرة قد قررت في 26 أكتوبر الماضي طرد اللاجئ العراقي، ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، تمّ منحه تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024.

وكانت محكمة سويدية قد قضت أكتوبر الماضي بمعاقبة شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة 800 كرونة، أي نحو 73 دولاراً، لصندوق ضحايا الجريمة، وذلك بعد إدانته بتهمة «التحريض ضد مجموعة عرقية»، بعد أن نشر مقطع فيديو حرق فيه نسخة من القرآن الكريم، ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في السويد، بموجب المادة المتعلقة بالتحريض على الكراهية العرقية والدينية.

وتعرضت السويد لموجة غضب كبيرة بين المسلمين بسبب موجات حرق المصحف الشريف التي حدثت وتسببت في خسارة سياسية واقتصادية كبيرة للسويد واحتجاجات من مختلف الدول العربية والإسلامية.