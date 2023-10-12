سجن مع الإيقاف وغرامة 73 دولاراً.. أول عقوبة لشاب حرق القرآن في السويد

قضت محكمة لينشوبينغ السويدية، اليوم الخميس، بمعاقبة شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة 800 كرونة، أي نحو 73 دولاراً، لصندوق ضحايا الجريمة، وذلك بعد إدانته بتهمة «التحريض ضد مجموعة عرقية»، بعد أن نشر مقطع فيديو يحرق فيه نسخة من القرآن الكريم، ويعتبر الحكم الأول من نوعه في السويد، بموجب المادة المتعلقة بالتحريض على الكراهية العرقية والدينية.

إدانة الشاب بارتكاب جريمة تحريض على الكراهية

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية بيان المحكمة، الذي جاء فيه أن الشاب، الذي تم فتح قضية جنائية ضده بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والدينية، لأنه قام، في خريف عام 2020، بتوزيع مقطع فيديو مع الموسيقى، تم فيه، من بين أمور أخرى، حرق القرآن وتركه بالقرب من مسجد، وأنه أدين بارتكاب جريمة.

موسيقى مرتبطة بهجوم مسجد «كرايستشيرش»

واستخدم المدان في الفيديو موسيقى مرتبطة بهجوم مسجد «كرايستشيرش» في نيوزيلندا عام 2019، والذي قُتل فيه 51 شخصًا.

واعتبرت المحكمة أن المتهم المذكور أهان الكتاب المقدس لأكثر من 2 مليار مسلم، حيث ظهر الكتاب المقدس بشكل لا يليق، وتحته أوراق عليها كتابات مسيئة للمسلمين.