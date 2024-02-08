ضبط مخدرات بـ5.7 مليون جنيه في حملة بـ5 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بمحافظات «الإسماعيلية والشرقية والقليوبية وبني سويف ومطروح»، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 7,5 مليون جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن «الإسماعيلية – الشرقية – القليوبية – بنى سويف - مطروح».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي.

مديرية أمن الإسماعيلية

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجرام، كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي، كما جرى ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

مديرية أمن الشرقية

كما جرى ضبط سيدتين 4 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات، كمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 3 كيلوجرامات، سيارة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

مديرية أمن القليوبية

وجرى ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرام، سلاح أبيض، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وميزان حساس.

ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلوجرام، فرد خرطوش وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وميزان حساس.

مديرية أمن بني سويف

كما جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلوجرام، كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرام، بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي، وميزان حساس.

مديرية أمن مطروح

وجرى ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15,200 كيلوجرام، 10 آلاف قرص مخدر، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 آلاف و750 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.