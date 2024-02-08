وزير التنمية المحلية تتابع «خفض أسعار السلع»: 7126 منفذا و6 آلاف حملة رقابية

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تشمل المبادرة 7 سلع غذائية استراتيجية هي: «الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن»، وتهدف إلى توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%.

وأكد آمنة حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، مشيراً إلى أنَّه تمّ إضافة 902 منفذاً جديداً للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ليصبح إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها على أرض المحافظات 7 آلاف و126 معرضًا ومنفذاً.

وأشار إلى أنَّ الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مؤكداً على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها و المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق بلغت حوالي 6 آلاف و308 حملات، وأسفرت عن تحرير 13 ألفًا و107 محاضر مخالفة.

وشدد آمنة على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم، مؤكّداً تكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب في الأسعار والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشار إلى أنَّ المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 أشهر.