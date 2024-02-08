«الصحة»: مثائل الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة

أعلنت هيئة الدواء أن مثائل الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة، ولها عدة فوائد تتمثل في النحو التالي:

العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية

- نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

- نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، إذ أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.

الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية، وقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها، ومع ذلك فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء، مطالبة المواطنين باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.