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«الصحة»: مثائل الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة

كتب:

مريم الخطري
12:40 م | الخميس 08 فبراير 2024
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء أن مثائل الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة، ولها عدة فوائد تتمثل في النحو التالي:

العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية

- نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

- نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، إذ أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.

الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية، وقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها، ومع ذلك فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء، مطالبة المواطنين باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.