«الصحة» تحذر من ممارسة خاطئة لحقن مريض السكري بالأنسولين.. اعرف الطريقة الصحيحة

حذرت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي من خطورة إعطاء مريض السكر حقن إبرة الأنسولين من خلال الملابس، موضحا أنها ممارسة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى تلوث الإبرة، ما قد يُسبب الإصابة بالعدوى.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

أعراض مرض السكر

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض مرض السكر وجاءت على النحو التالي:

- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

- كثرة التبول.

- فقدان الوزن من دون قصد.

- وجود كيتونات في البول.

- الشعور بالتعب والضعف.

- سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.

- الرؤية الضبابية.

- بطء التئام القروح.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات، لافتة إلى تزويد الخط الساخن بالمقاعد للرد على التساؤلات بشكل مباشر.