محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف عدد من الشوارع بقرى الحامول

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التجهيزات لأعمال الرصف بقرى «الثمانين - و7 السلام - و9 و11 و13 الحفير»، بمركز الحامول؛ بطول 8 كيلومترات، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والجهاز المعاون له.

رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين

وقال المحافظ، إنّه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة متابعة اللجان الفنية لأعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

تحسين جودة الخدمات المقدمة

وأشار إلى أنه يتابع المشروعات التي تُنفذ داخل المحافظة بصفة دورية، والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة، ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.