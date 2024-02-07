إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ27 قرار إزالة

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 27 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية تضمنت تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة فدانين و23 قيراطاً و23 سهمًا أرض زراعية «أملاك دولة»، وتنفيذ 17 قرار إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 3320م2، بقرى مركز كفر الشيخ، خلال اليوم الحادي عشر من المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

استمرار موجة إزالة التعديات حتى أبريل المقبل

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.