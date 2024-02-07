معلومات عن تمثال «أوزير» في متحف كفر الشيخ.. المعبود الأكثر شهرة (صور)

يعرض متحف كفر الشيخ تمثالاً نادراً لـ«المعبود أوزير»، وهو من مقتنيات المتحف المتميزة التي يُمكن للزائرين مشاهدتها أثناء زيارة المتحف، والذي يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

معلومات عن تمثال «المعبود أوزير»

ووفقاً لما ذكرته نهلة نبيه، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، فإنّ «المعبود أوزير» هو المعبود الأكثر شهرة بين كل المعبودات المصرية، ويُعد من الأكثر المعبودات التي يُمكن التعرف عليها بسهولة فهو دائماً يرتدي ملابس مومياء بيضاء، ويضع لحية ويمسك في يديه المضمومتين إلى صدره العصا المعقوفة والكرباج وأحيانًا الصولجان وكلها شارات الحكم والقوة.

وأضافت «نبيه»، أنّه غالبًا ما كان يصور «المعبود أوزير» كقاضي لروح المتوفي، وكان يصور أيضًا إما واقفاً في بلاط عرش «ماعت»، أو جالسًا على عرش يطفو على الماء حيث تنتشر زهور اللوتس، وعلى رأسه كان يضع إما التاج الأبيض الخاص بمصر العليا أو تاج «الأتف» وهو مزيج بين التاج الأبيض وريشتان.

وأوضحت «نبيه»، أنّ «أوزيريس» هو أول سكان البر الغربي وهي المنطقة التي تقع فيها معظم المقابر، وكان حاكم العالم الآخر، ومملكته التي كانت تحت الأرض وأبعد من مملكة الجحيم، ورمز «أوزير» إلى الماء الجديد الذي يأتي مع الفيضان ليخصب الأرض الزراعية، وهو البطل الرئيسي في أسطورة «أوزير» و«إيزيس» فهو من عانى الخيانة والموت وعاد إلى الحياة بوفاء زوجته «إيزيس» وأصبح سيد محاكمة الموتى في المعتقدات الدينية المصرية.

تاريخ متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.