إجراء مقابلات مع المتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية في كفر الشيخ

أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال لوظائف الإدارة المدرسية «مدير مدرسة - وكيل مدرسة» للإدارات التعليمية المختلفة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.

تسيير الأعمال لوظائف الإدارة المدرسية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شّكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.