بشرى للمعلمين بالحصة.. توجيه عاجل من «التعليم» لسد العجز في المدارس

وجهت المديريات التعليمية تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل، بناء على تعليمات الوزارة بشأن الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد العجز في المواد الأساسية للمرحلتين الابتدائي والإعدادي.

سد عجز المعلمين بالمدارس

وأكدت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أنه يرجي اتخاذ اللازم نحو عودة المعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول 2024 لسد العجز في الفصل الدراسي الثاني.

وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ينطلق الترم الثاني يوم 10 فبراير 2024 للمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، وتكون عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعا، تحسب أيام الامتحانات من أيام الدراسة الفعلية للترم الثاني.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 25 مايو 2024 بدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

- 25 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2024.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.