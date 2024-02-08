«الإصلاح والنهضة»: قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة رعاية حقيقية للمواطن

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية قرارات الحماية الاجتماعية التي صدرت أمس، فهي تعبر عن الرعاية الحقيقية للدولة تجاه المواطنين، على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والأحداث الجارية في الإقليم.

أهمية قرارات الرئيس السيسي

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من الأخطار داخل المنطقة، والدولة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن توجه الدولة واضح دائما، فهي تنحاز للمواطن الفقير وتحرص على تلبية احتياجاته على الرغم من العبء الكبير الذي يقع عليها اقتصاديا.

مواجهة التحديات والظروف العالمية

وأشار إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية خطوة مهمة للغاية اتخذتها الدولة محاولة للسيطرة على الأسعار في الأسواق وسعر الصرف، في ظل الأزمات العالمية.