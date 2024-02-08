تيسير مطر: قرارات الحماية الاجتماعية أدخلت السعادة والسرور على الجميع

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما عند حسن ظن الجميع فهو أب لكل المصريين، مشيرا إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية أدخلت السعادة والسرور على الجميع، متابعا: «لم نتخيل خروج القرار بهذا الشكل القوي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة».

السيسي يراعي كل المصريين

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي يراعي كل المصريين، ويتخذ قرارات تعود بالنفع على الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية ستزيد من القوى الشرائية، كون الأموال متوافرة، وبالتالي يزيد الإنتاج وتدور عجلة الاقتصاد، فالمسألة عبارة عن حلقة متكاملة.