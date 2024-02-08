عضو بـ«النواب» يشيد بقرارات زيادة الأجور والمعاشات: خطوة ذكية وجريئة

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، خطوة ذكية وجريئة لتعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

الزيادات في الرواتب والحوافز

وأوضح أن الزيادات في الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة تعكس التقدير والدعم للكوادر الحكومية الذين يسهمون بفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الزيادات تحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن تركيز القرارات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم يعكس الرغبة في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، ما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح أن تحقيق زيادات في المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي تمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم، ما يعكس الالتزام برعاية المتقاعدين وتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.