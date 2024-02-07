من الدرجة السادسة إلى الممتازة.. اعرف مرتبك بعد زيادة الأجور

قرارات حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تضمَّنت زيادات في الحد الأدنى للأجور، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة.

وتنشر «الوطن» الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، والعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور

والزيادة التي وجه بها الرئيس، للحد الأدنى للأجور، هي الزيادة الثامنة منذ تولي الرئيس منصب رئاسة الجمهورية ، وهي زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

وسيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من شهر مارس المقبل 2024، لتكون على النحو التالي حسب الدرجات الوظيفية:

-زيادة الدرجة الممتازة إلى 12.200 ألف جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 10.200 ألف جنيه

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 ألف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 ألف جنيه.

- الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 ألف جنيه.

- الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023

جدير بالذكر أنَّ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع، السابقة على النحو التالي:

1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

4 - 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.