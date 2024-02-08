استمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، وشيماء سعد حربي مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسؤولي إدارات الأملاك بالوحدات المحلية.

واستعرض السكرتير العام، توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، التي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.

وأوضح «غطاس» أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

الالتزام بإنهاء حالات التعاقدات

ووجه إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، بالالتزام بإنهاء حالات التعاقدات بالوحدات المحلية كافة خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، مع حصر حالات التعدي المشتركة مع الولايات الأخرى والإزالة الفورية لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، ووجه بمراجعة موقف التقنين وإنهاء كل الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع، مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد «غطاس» على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.