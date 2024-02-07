تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. اعرف الرسوم والأماكن

يبحث أولياء الأمور عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة وكذلك عن الرسوم، وذلك عقب إعلان النتيجة بنسبة نجاح 80.3%، بعد اعتمادها من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ومعرفة كل طالب للدرجات التي حصل عليها في مختلف المواد الدراسية.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة والرسوم

وحول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة والرسوم، أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 بداية من أمس الثلاثاء، ولمدة أسبوعين، وحدد قيمة التظلم للمادة الواحدة بـ35 جنيها فقط.

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في البحيرة

وعن أماكن تقديم تظلمات شهادة الصف الثالث الإعدادي 2024 في البحيرة، أوضح «الديب» أنه يتم التقديم التظلمات داخل كل إدارة تعليمية، ويتم تحديد موعد جلسة الاطلاع خلال أيام وذلك في الكنترول المركزي بمدينة دمنهور، وفقا للموعد الذي حددته الإدارة التعليمية.