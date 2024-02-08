إزالة 16 حالة تعديات على أراضي الدولة في الإسكندرية ضمن الموجة 22

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، الحملات المُكبرة بأحياء المحافظة، حيث شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملة مُكبرة لإزالة التعديات، التي تمكنت من إزالة 5 متغيرات مكانية حتى سطح الأرض، على مساحة 750 مترًا مربعًا بقطاع النهضة، فضلًا عن تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار ومبان على مساحة نحو 59 ألفًا و560 مترًا مربعًا بطريق البتروكيماويات والتحفظ على خلاطتين.

حملات حي المنتزه أول

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مُكبرة لإزالة التعديات، وجرى إزالة 10 تعديات عبارة عن تشوينات بمناطق الطوير والتوفيقية وحوض الملواني، إضافة إلى إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار بمناطق المراغي القديمة، عزبة التوفيقية، عزبة الـ500 وعزبة الإصلاح.

حملات حي المنتزه ثان

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مُكبرة تمكنت من إزالة تعديات على أراضي الدولة عبارة عن حوائط على مساحة 100 متر بعزبة الكوبانية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسكندرية في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.