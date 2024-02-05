محافظ الإسكندرية يرفع الاستعدادات لمواجهة تراكمات الأمطار إلى الدرجة القصوى

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجيها عاجلا، اليوم الاثنين، إلى رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، يتضمن تكثيف تواجدها في المناطق الساخنة التي تشهد تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وكذلك التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ الإسكندرية، في بيان، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية.

تصريف تجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية

وأكدت «مسعود» الدفع بسيارات تصريف أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.