قبول طلبات التنازل المقدمة من 51 متعاقدا على أراضي زراعية بوادي النطرون

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا مع اللجنة التنفيذية لصندوق استصلاح الأراضي بحضور السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

ووافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 51 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، كما وافقوا على سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر ري دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات.

مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط، حيث تم الموافقة على 3 حالات تغيير استخدام النشاط والموافقة على إقرار مصروفات إدارية عن كل متر مربع للأراضي المتعاقد عليها لغرض المباني والمشروعات، على إن يتم العرض على مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المختصة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.