4 إجراءات للتصدي للتعديات على أراضي وممتلكات الأوقاف في البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا بشأن التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف، إذ استعرض ما ورد بالكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن تكليفات القيادة السياسية حيال التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالتشديد على عدم التعدي على أملاك الأوقاف.

مواجهة التعديات على الأراضي في البحيرة

وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة إجراءات جاءت كالآتي:-

- تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة السكان بعقد ندوات لتوعية المواطنين لمنع التعدي على أراضي وممتلكات الهيئة

- تكليف فرع هيئة الأوقاف بموافاة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة بحالات التعدي على أراضي وممتلكات هيئة الأوقاف بالمحافظة.

- تكليف فرع هيئة الأوقاف بالبحيرة بموافاة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بقطع الأراضى و الممتلكات التابعة للهيئة التي سوف يتم استردادها من المعتدين.

- إلزام جميع الجهات المعنية بوقف جميع أنواع الدعم المقدم للمعتدين على أراضي وممتلكات هيئة الأوقاف بالمحافظة.

يشار أن محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية إزالة العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة