اجتماع لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي البحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا للجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 23 لسنة 2018، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

عقد اجتماع لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز «إدكو - وادى النطرون - كوم حمادة - الدلنجات» والسيد المستشار مفوض الدولة بالمحافظة والسادة مديري مديريات الزراعة والإسكان، والمهندس مدحت الشرمة، مدير عام إدارة الأملاك بمحافظة البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد السكرتير العام على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الهام، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

لا تهاون في إنفاذ القانون

وأكد السكرتير العام أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملاً، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل، كما تم الموافقة على عدد من حالات وضع اليد بمراكز وادى النطرون وادكو وكوم حمادة والدلنجات.