سكرتير عام البحيرة يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء، فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق، والطلبات التي سددت مقدم التعاقد.

وأكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملاً، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه «غطاس» بسرعة الانتهاء من كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية و الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة

اتخاذ إجراءات الحجز الإداري

وشدد السكرتير العام على مراجعة التقنيين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات وفقاً لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الأخير وتكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمخاطبة هيئة المساحة العسكرية السرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي بالوحدات المحلية لمركزي « بدر، الدلنجات»

متابعة ملف تقنين أراضي الدولة

وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.