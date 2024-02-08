بروتوكول تعاون بين غرفتي الإسماعيلية والسويس التجارية لدعم المشروعات

وقعت الغرفة التجارية في الإسماعيلية برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية في السويس، على هامش الجلسات التفاعلية لملتقى «شجع المنتج المصري» والتي تستضيفها محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس.

ووقع البروتوكول كلا من أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ومحمد الملاح رئيس تجارية السويس، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين، بحضور رؤساء مجلس إدارات وأعضاء 5 غرف تجارية، ورؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الاتحاد العام للغرف التجارية.

الشافعي: نستهدف تدعيم الفرص الاستثمارية

وقال أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، خلال كلمته على هامش مراسم توقيع البروتوكول، إن البروتوكول يستهدف تدعيم الفرص الاستثمارية المتاحة بين الغرفتين، وتبادل المعلومات والخبرات بينهما في مختلف الموضوعات الاقتصادية والتجارية وتوفير قاعدة بيانات لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، كذلك المعرفة والخدمات الإلكترونية والمعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا الغرفتين والتي تساعد على التقاء رجال الأعمال بالغرفتين، وتبادل العروض التجارية.

تطوير المشروعات الصغيرة

وقال محمد الملاح، رئيس تجارية السويس، إن تعاون الغرفتين يستهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال تنظيم برامج التدريب المطورة وتنظيم وفود تجارية وتطوير خطط التبادل والأبحاث والدراسات.