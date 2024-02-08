«تجارية الإسماعيلية» تنظم ملتقى لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار

انطلق ملتقى «شجع المنتج المصري» بالغرفة التجارية الإسماعيلية، لوضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار، بحضور رؤساء مجلس إدارات وأعضاء 5 غرف تجارية، ورؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وأثنت ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على نشاط المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال.

وأوضحت أن التعاون بين رائدات الأعمال بالمحافظات من خلال الغرف التجارية يعد على رأس أولويتنا، لفتح مزيد من قنوات التواصل بين صاحبات السجلات وإتاحة فرص التبادل التجاري بينهم، مضيفة أنه من خلال الزيارات المتبادلة نعيد الأمل لأصحاب الشركات للتوسع في فتح أسواق جديدة خارج نطاق محافظتهم.

وأشار النائب خالد ابو الوفا رئيس تجارية سوهاج، إلى أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلى والذي يؤدى بدوره إلى التوسع فى الإنتاج، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة؛ فى المصانع القائمة.

وأوصي محمد الشريف رئيس تجارية البحيرة، بأهمية العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم الصناعة.

وتضمنت الجلسة الثانية للملتقي، استعراض التجارب العملية لبعض سيدات أعمال بالمحافظات، ثم تفقد الحضور جناح سيدات أعمال الإسماعيلية على هامش الملتقي.