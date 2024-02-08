إصلاح كسر ماسورة مياه بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

نجحت فرق الطوارئ والفنيين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إصلاح كسر بمساورة مياه رئيسية مغذية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكل طبيعي.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدن القناة وسيناء إخطارًا من الأهالي بانقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في مركز القنطرة غرب بسبب كسر في ماسورة ضخ مياه رئيسية بقطر 4 بوصة.

انتقال فرق الطوارئ

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع وإدارة الأزمات وانتقال فرق الفنيين لإصلاح كسر ماسورة المياه بقرية الشهيد خيري بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، وإعادة تشغيل المياه مرةً أخري.

كما وجه بشارة بضرورة اتخاذ كافة إجراءات توفير المياه عبر سيارات مياه نظيفة للاماكن المحرومة لحين انتهاء عملية الصيانة وضخ المياه بشكل طبيعي مرة أخري.

حملات صيانة لشبكات المياه في الإسماعيلية

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة حملة مكبرة أول أمس الثلاثاء لصيانة وغسيل محطات وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تشكيل لجنة تضمنت عدد من الخبراء الكيميائيين لأخذ عينات من مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها للشرب.