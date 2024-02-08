انقطاع الكهرباء عن قرية أبو خليفة في الإسماعيلية لمدة 5 ساعات للصيانة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء عن انقطاع الكهرباء عن قرية أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بسبب أعمال الصيانة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن انقطاع الكهرباء سيكون على القرية بسملة كامل بدء من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وأضاف البيان أن أعمال الصيانة تتم في محول الكهرباء الرئيسي لقرية أبو خليفة في القنطرة غرب والمسؤول عن تغذية القرية بالكهرباء بعد تركيب عدة خلايا جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تحتاج لبعض التعديلات لزيادة كفاءة عمل المحول.

خريطة صيانة أعمدة الإنارة

وشهدت قرى محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية حملة مكبرة لإصلاح شبكات الإنارة، واستبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة وتركيب مصابيح الإنارة لإنارة الطرق.

وطالب اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، برصد الأماكن التي تحتاج إلى إنارة وتوفير اللمبات وسرعة تركيبها ومد اسلاك الكهرباء حال احتياجها لذلك. وأشار إلى أن المحافظة استهدفت في حملة مكبرة إنارة الشوارع والطرق الرئيسية ومحيط المقابر بالتزامن مع الحملة المكبرة التي شهدتها الشوارع والميادين من نظافة عامة لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.