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طلب عاجل من لجنة غلاء الأسعار بالحوار الوطني لـ«القومي للأجور»

كتب:

محمد أباظة
04:24 م | الخميس 08 فبراير 2024
الدكتور رائد سلامة

الدكتور رائد سلامة

قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، تعد خطوة بالغة الأهمية في مسار مكافحة التضخم وغلاء الأسعار.

وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المهم الإشارة إلى أن واحدا من تلك الإجراءات تمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي، وهو أمر يتيح مواجهة الأزمة بحلول غير نقدية لا يترتب عليها أي تداعيات قد تنتج عن الدوامات التضخمية أو ما يصطلح على تسميته بالتضخم الحلزوني.

الرقابة على الأسواق بضبط الأسعار

وأشار مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إلى أنه ومن هذه الزاوية وتلافيا لأي دوامات تضخمية قد يخلقها التجار بزيادة أسعار البضائع استغلالا للزيادات النقدية الأخرى، فلا بد أن يتواكب مع ذلك إجراءات حماية صارمة، عبر الرقابة على الأسواق بضبط الأسعار وإلزام التجار بكتابة السعر على كل البضائع.

وطالب بضرورة أن يجتمع المجلس القومي للأجور بأسرع وقت، لتحديث ما يتناسب من سياسات وحدود على مستوى القطاع الخاص أسوة بما اعتمده رئيس الجمهورية من قرارات للقطاع الحكومي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.