وكيل وزارة المالية: قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه جميع المواطنين

قال وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، إنَّ الحزم الاجتماعية التي تم إقرارها اليوم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة عن علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة رواتب العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه، بدءاً من شهر مارس المقبل.

وأضاف «عبد الله»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، «إننا نقر مع وزير قطاع الأعمال، منحة للعاملين بهذا القطاع، والمجلس القومى للأجور هو الذى يحدد الحد الأدنى والزيادات بالتنسيق مع القطاع الخاص».

وتابع وكيل وزارة المالية: «لا يوجد موظف حكومي دخله أقل من 6 آلاف جنيه بعد هذه الزيادة، وزيادة تكافل وكرامة تعد الزيادة الثالثة، بتكلفة 41 مليار جنيه، ورفع الحد الإعفاء الضريبى يستفيد منه جميع المواطنين، وتم الرفع بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ومن يقل دخله عن 60 ألف جنيه تم إعفاءه من الضريبة، بموجب القرارات الجديدة».

وأوضح أنَّ رفع حد الإعفاء الضريبي تتحمله الخزانة العامة للدولة، لافتاً إلى وصول زيادة بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية إلى 100%.