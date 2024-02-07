«DMC» تبرز تصريحات السيسي عن فلسطين وتشيد بملف «الوطن» حول «قطار التوظيف الحكومي»

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، ما نُشر فى عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذى جاء بعنوان «السيسي: التسوية العادلة لقضية فلسطين تضمن استقرار المنطقة»، كما عرض البرنامج الملف الذى نُشر فى عدد اليوم من «الوطن»، والذى جاء بعنوان «قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024».

وقال الكاتب الصحفي مصطفى أمير، مدير تحرير موقع مبتدأ، إن جهاز التنظيم والإدارة أعلن عن حزمة من المسابقات في أكثر من جهة حكومية، منها التعليم والعدل والزراعة و البيئة، مشيرًا الى أن هذة المسابقات جزء من الإصلاح الإداري.

وأضاف «الجزء الأهم أن الاختبارات تتم إلكترونيًا، كما أن التقديم على تلك الوظائف يكون إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية الكاملة والعدالة في التوزيع، كما أنه يضمن تعيين المستحقين، وبالتالي حركة إنعاش للجهاز الإداري للدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وتابع: «التقديم الإلكتروني والكود المشفر اللى بيرسله إلى جهات لترشيح الموظفين، هيخلينا نتفادى ما كان يحدث في الماضي، وهو الترهل الذي كان يحدث في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة بشكل عام، وسيكون لدينا موظف كفء وهو الأجدر بالوظيفة وفى تخصصه ومجاله».