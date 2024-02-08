وكالة الفضاء المصرية تستقبل أوائل المدارس ضمن المبادرة الرئاسية «مصر الرقمية»

في إطار اهتمام وكالة الفضاء المصرية بنشر ثقافة علوم تكنولوجيا الفضاء بين المدارس وتعزيز الانتماء لديهم، استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، أوائل طلاب التحول الرقمي في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة ومصر الرقمية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد اللقاء حضور أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإشراف زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشؤون الإدارات، والتي حضرت اليوم مع الطلبة لبحث سبل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم.

أنشطة خاصة بالمدارس تهتم بالتوعية عن أهمية تكنولوجيا علوم الفضاء

تناول اللقاء عددًا من النقاط والأنشطة الهامة خلال اليوم، والتي أسفرت عن اتفاق الطرفين على عمل مسابقة تثقيفية تعليمية عن علوم الفضاء يتم نشرها وتعميمها على كل مدارس القاهرة، إلى جانب عمل أنشطة خاصة بالمدارس تهتم بالتوعية عن أهمية تكنولوجيا علوم الفضاء، وكان وفد طلاب مدارس القاهرة والتحول الرقمي قد ضم طلاب «الأسمرات وأهالينا والمحروسة معًا»، وهي المدن التي أنشأها الرئيس، وتلقى عناية فائقة من الدولة لتنمية وبناء الإنسان في هذه المدن.

وتم تدشين مبادرة إنجازات الجمهورية الجديدة تدريب وإشراف رضا الكرداوي من الهيئة الوطنية للإعلام واستشاري تكنولوجيا التعليم، ومحمود حسن منسق عام التحول الرقمي بالمديرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعليم وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد.

ولاسيما إطلاعهم على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الدولة من مهندسين أكفاء في هذا المجال، وذلك لتنمية الولاء والانتماء لديهم.