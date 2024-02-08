«المستقلين الجدد»: قرارات الرئيس السيسي تاريخية ويستفيد منها قطاع كبير

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن في ظل أزمة اقتصادية عالمية واضطراب إقليمي واضح خلال الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية، منوهًا بأن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، وهي سلسلة من القرارات التي تدعم منظومة الحماية الاجتماعية.

تحركات عاجلة من قبل الحكومة لضبط الأسواق

وأوضح «عناني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالتوازي بين القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه به الرئيس لابد أن يكون هناك تحركات من قبل الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، منوهًا بأنه على الحكومة التحرك لحماية الاستفادة من الحزمة الاجتماعية والتي يتطلب جهدا كبيرا لضبط الأسواق قبيل شهر رمضان.

الحزمة الاجتماعية تأتي في محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية

وشدد أن هذه الحزمة يستفيد بها قطاع كبير من الشعب المصري، وليس فقط المستفيدين بطبقات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي في محاولة من الدولة المصرية لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي لها تأثير على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن التقشف والتحكم في سعر الصرف والتحكم في الواردات وتقليل الدين العام هي إجراءات من شأنها حماية المواطن المصري ومجابهة الأزمة الاقتصادية.

وتابع: «هذه القرارات جاءت لحماية المواطن البسيط والفئات الأكثر تضررًا والأكثر فقرًا ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري»، مشددًا أن هذه القرارات تأتي ضمن مجموعة إجراءات لحماية المواطن.