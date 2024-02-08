«الزراعيين»: الرئيس السيسي أكبر داعم للفلاحين

أصدرت نقابة المهن الزراعية بياناً بشأن قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات.

وقال الدكتور سيد خليفه، نقيب الزراعيين: «إن مجلس إداره النقابة العامة والنقابات الفرعية البالغ عددها 27 نقابة فرعية على مستوى المحافظات، فاجأهم الرئيس السيسي بهذا الدعم المشكور من أب إلى أبنائه وشعور القائد لجنوده، والمزراعين في قلب الأحداث والعمل الجاد لتحقيق الأمن الغذائي».

زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

وأضاف أن الرئيس السيسي، هو أكبر داعم للفلاحين والمزارعين من خلال توجيه الحكومة بدعم وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واستلامها من الفلاحين، وليس أدل على ذلك من زيادة أسعار توريد قصب السكر في الموسم الحالي في سابقة لم تحدث من قبل، وحزمة الدعم الاجتماعي، وهذه المبادرة الرئاسية والتي تستحق كل اعتزاز وامتنان للرئيس السيسي لهي حافز لنا جميعاً بمزيد من الالتفاف حول الرئيس ومساندة جهوده التي لا تعرف مللاً ولا كللاً ورغم تحمله مسؤولية رفع الحصار وحماية أهلنا في فلسطين، والتواصل المستمر بكل قيادات العالم والتواصل المصري الفلسطيني لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية وحماية الأرواح، وهو ما بدأت تستجيب له القوى الدولية على اختلاف توجهاتها.