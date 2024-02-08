إشادة واسعة من المواطنين بقرارات السيسي:« الدنيا هتبقى أحسن» (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تليفزيونيًا حول آراء المواطنين بشأن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء.

تثمين قرارات الرئيس السيسي

وقال أحد المواطنين لكاميرا «إكسترا نيوز»: «قرارات الرئيس السيسي كويسة جدًا في ظل غلاء الأسعار خصوصًا لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وربنا يسهل وبلدنا تمشي والدنيا تبقى أحسن».

فيما أكّدت مواطنة أخرى أهمية قرارات الحماية الاجتماعية بالأمس، قائلة: «قرار كويس جدا، وإحنا مع الريس في أي حاجة بيعملها، أنا كنت باخد مرتب قليل والقرار كان مهم بالنسبالي جدا».

قرارات تواجه الغلاء

وتابع مواطن آخر: «حزمة قرارات محترمة، إذ تواجه الغلاء وارتفاع سعر العملة والصرف، فرفع الحد الأدنى للأجور قرار مفيد».

بينما شدد أحد المواطنين على ضرورة مراقبة الحكومة للأسعار في الأسواق، مضيفًا: «لازم الحكومة تتابع الأسعار لأن كل يوم السلع بسعر مختلف، والقرارات مهمة ومفيدة لينا جدا».