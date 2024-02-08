احذر عادة خاطئة عند «تسييح» الزبدة.. تصيبك بأمراض خطيرة

تُعد الزبدة عنصرا أساسيا في مطبخك، فلا يمكن الاستغناء عنها خلال إعداد الأطعمة وخاصة الحلوى والمخبوزات، وفضلًا عن مذاقها المميز والمختلف، فالزبدة غنية بقيم غذائية كبيرة ومتنوعة، من فيتامينات «أ»، «د»، «ك»، «هـ»، التي تذوب في الدهون ويستفاد منها الجسم، فضلًا عن المركبات التي تلعب دورًا حيويًا في منع تسوس الأسنان والحفاظ على بنية العظام.

كيف تتحول قطعة الزبدة إلى خطر كبير؟

وتقوم عادًة ربات المنازل بـ قدح الزبدة «تسييحها» قبل طهيها، أو حتى حفظها بالثلاجة، بينما تقرر البعض الآخر منهن حفظها والتناول منها مباشرة، إلا إن هناك ما قد يحول قطعة الزبدة لخطر كبير يهدد الصحة بالعديد من الأمراض، بدلًا من فوائدها.

وحذرت الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية العلاجية، السيدات من عدم قدح الزبدة «تسييحها» قبل تناولها، بل وإزالة «المورتة» منها، مؤكدة أن الأمر لا يهم قبل تخزينها أو قبل بعده، بل يجب قبل التناول منها على الفور واستخدامها في الطهي.

وأكدت «شعير»، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن قدح الزبدة، هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من أضرارها التي تتراكم داخل «المورتة»: «لازم تتسيح ويتشال المورتة نهائي، وللأسف الناس بتشيلها عشان تاكلها وده غلط جدًا».

وأوضحت أستاذ التغذية العلاجية، أن الزبدة الحيواني غنية بالفيتامينات، إلا أن «المورتة» التي تخرج منها أثناء قدحها، مليئة ببعض العناصر تسبب الأمراض التي تهدد الصحة: «مليانة نسبة عالية من الدهون والكوليسترول والملح الشديد، وكلهم بيعملوا أمراض».

ونصحت الدكتورة مروة شعير، بوضع ملح خلال القدح، لسلامة مدة الحفظ، مع حفظها داخل برطمانات من الزجاج أو الفخار.

طريقة تسييح الزبدة البلدي؟

وفي السطور التالية، إليكِ طريقة تسييح الزبدة البلدي، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، وذلك على النحو التالي:

- في البداية، ضعي الزبدة داخل إناء بسعة أكبر من كمية الزبدة، إذ يتفاقم حجمها داخل الوعاء.

- ضعي رشة صغيرة من الملح خلال القيام بالأمر، حتى تحفيظها جيدا.

- ضعيها فيما بعد، على نار هادئة، وقلبيها جيدا حتى يختفي تمامًا الفوران.

- ارفعي الزبدة من على النار بعد أن تصبح سائلة وشفافة.