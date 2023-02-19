الزبدة تزاحم زيوت الطعام بـ«عروض وتخفيضات».. والمنتجون: تبدأ بـ100 جنيه

زاحمت الزبدة الفلاحي، منتجات الزيوت النباتية، في السوق المحلية، عبر تقديم عروض وتخفيضات على الشراء للجملة والتجزئة، وسط إقبال كثيف خلال موسم الشتاء الذي يُشتهر بالاتجاه نحو تخزين القشطة الناتجة من الألبان الدسمة، واستخدامها في صناعة الزبد الفلاحي.

انتظار فصل الشتاء لشراء الزبدة الفلاحي

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الهرم قال تجار إن هناك العديد من المواطنين ينتظرون فصل الشتاء، خاصة طوبة وأمشير لشراء الزبدة الفلاحي وإذابتها بالطريقة الخاصة بها حيث تختلف أسعارها وفقا إلى كل تاجر.

وقال محمد فاروق، أحد تجار الجملة، إن هناك العديد من المواطنين يستخدمون الزبدة في طهي الطعام بدلا من استخدام الزيوت وتفضل الكثير من ربات البيوت شراء الزبدة الفلاحي وتسييح جزء منها لاستخراج السمن البلدي أو قد تحتفظ بالزبدة كما هي.

وأضاف فاروق أن الإقبال يزداد على شراء الزبدة المستوردة أكثر من الفلاحي نظرا لتوافرها، حيث لا تعرف العديد من ربات البيوت كيفية شراء وتخزين الزبدة الفلاحي لذلك يلجأون لشراء الأنواع العديدة الموجودة بالأسواق والتي تختلف أسعارها وفقا للمنشأ والكمية المطلوبة، مشيرا إلى أن تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان تطرح المحال التجارية أسعارا مخفضة على الزبدة والسمن.

وأوضح أحد التجار أن يبلغ سعر كيلو الزبدة البقري الصفراء 140 جنيها، وكيلو الزبدة الجاموسي البيضاء 199 جنيها، بينما يبلغ سعر السمن الفلاحي جاموسي حلوب 350 جراما 70,30 جنيه، وسعر السمن البقري طبيعي حلوب 400 جرام 64 جنيها.

أسعار مخفضة على الزبدة الفلاحي

ومن جانبه، قال أحمد علي عضو رابطة منتجي الألبان، إن أنواع الزبدة الفلاحي متعددة وتختلف أسعارها وفقا للنوع والكمية المطلوبة ويبدأ الإقبال على الشراء يزداد في فصل الشتاء حيث يقوم العديد من المصريين بشراء كميات كثيرة وتخزينها لفترات طويلة، خاصة أن العديد من التجار يقدمون أسعارا مخفضة قفد يبلغ كيلو الزبدة الجاموسي 100 جنيه والـ5 كيلو 500 جنيه، بالإضافة إلى نصف كيلو قشطة هدية بينما يسجل كيلو الزبدة الجاموسي 90 جنيها والـ 2 كيلو 175 جنيها علبة مورتة طبيعي 350 جراما بـ 30.