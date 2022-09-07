انخفاض أسعار المانجو في سوق الجملة بالإسماعيلية.. «الزبدة» بـ6 جنيهات

انخفضت أسعار المانجو في أسواق الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بشكل نسبي في بعض الأنواع، بالتزامن مع زيادة الكميات المعروضة للبيع في أسواق الجملة وخاصة سوق «مدينة المستقبل» على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وبحسب محمد عبد العزيز، أحد التجار العاملين في سوق المانجو، فإن الكميات المعروضة في الأسواق أمس واليوم، زادت بشكل ملحوظ خاصة أنواع الزبدة والعويس وبعض الأنواع الأجنبية.

أسعار المانجو.. تبدأ من 6 جنيهات

وقال «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسعار بدأت في الأسواق أمس من 6 جنيهات للكيلو في المانجو الزبدة، ووصلت فيها إلى 10 جنيهات لأجود الأنواع «السقط»، فيما انخفضت أسعار المانجو «الجولك» إلى 7 جنيهات، بعد أن وصلت قبل يومين إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل كيلو المانجو العويس في أسواق الجملة بالإسماعيلية 16 جنيها للكيلو ووصل إلى 18 جنيها للمانجو الفاخر، فيما ارتفع سعر الكيلو الفص إلى 50 جنيها للكيلو، بعد أن سجل 45 جنيها خلال اليومين الماضيين لانخفاض الكمية الموجودة منه.

وانتشرت المانجو السكري الممتازة في سوق الجملة بالإسماعيلية وسجلت 14 جنيها للكيلو، ووصلت إلى 16 جنيها لأجود الأنواع، فيما سجلت المانجو الفونس 19 جنيها للكيلو الواحد.

اختفاء بعض الأنواع من الأسواق

وأضاف التاجر أن هناك بعض الأنواع اختفت من الأسواق بشكل كبير كمانجو التيمور والصديقة، إلى جانب وجود كميات صغيرة من المانجو الفونس بالتزامن مع قرب انتهاء الموسم خلال الفترة الحالية، مضيفًا أنه مع منتصف شهر سبتمبر الجاري ستبدأ الأنواع المحلية في الانخفاض التدريجي لتبدأ في الاختفاء وتظهر الأنواع الاجنبية كالنعومي والكيت والكنت وبعض الأصناف الأخرى.