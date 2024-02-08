ضبط 16 طن دقيق ومكرونة في حملة تموينية على مخازن الإسماعيلية

نجحت مباحث التموين بالإسماعيلية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم والمكرونة وبعض السلع الاستراتيجية الأساسية في حملة مكبرة استهدفت المخازن الرئيسية.

وقال بيان رسمي للمحافظة، إن الحملة بالتعاون مع مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، جاءت لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف البيان: أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان من الدقيق الأبيض، محمل على إحدى السيارات التي حاولت الفرار عند قيام عناصر الحملة التموينية بإيقافها، وبفحص السيارة تبين عدم وجود فواتير تفيد مصدر الدقيق المضبوط.

كما نجحت الحملة التموينية في ضبط 6 أطنان «دقيق، مكرونة، فول» بأحد المخازن غير المرخصة، بدون فواتير تفيد مصدر تلك السلع الغذائية إلى جانب ضبط 250 كيلوجرام من اللبن، وحلوى الأطفال، وعصائر منتهية الصلاحية.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لمتابعة الأسواق وضبط تجار السوق السوداء لضمان توافر السلع بشكل دائم.